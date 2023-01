Mentores de La Descarga confesaron qué sería para ellos lo más difícil de la convivencia

Los 40 mejores participantes de La Descarga ahora enfrentarán la parte más exigente de toda la competencia, pues llevarán al límite su paciencia mientras conviven en el Campamento Musical, que cuenta con diferentes cámaras para que ningún detalle se escape de las miradas de los televidentes. En diálogo con Caracoltv.com, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi revelaron qué sería aquello que ellos no tolerarían si estuvieran participando en el reality show.



Marbelle no es amiga de los malos olores

En medio de la entrevista, la cantante expresó que la convivencia en televisión es un verdadero reto. Poniéndose en los zapatos de los seleccionados, Marbelle aseguró que no toleraría los malos olores y el desorden, pues en su hogar vela mucho para que permanezca limpio y organizado.

Mira también: ¿Cuáles son las tradiciones de los mentores para recibir un nuevo año?

"Soy un poco intolerante con el tema de los olores, los olores no chéveres, los olores ricos bienvenidos, pero los olores no chéveres de los pies, de las axilas, el aliento, la ropa sucia, la loza sucia... O sea, me empieza a dar de todo, entonces por ese lado sería muy complicada, creo que me la pasaría haciendo lo que yo normalmente hago en mi casa", expresó.



Santiago Cruz valora mucho su espacio personal

Para el intérprete de 'Desde lejos' es muy importante que cada participante respete el espacio personal de cada compañero y sea comprensible con los límites de cada uno: "El irrespeto al final, el irrespeto al espacio personal, el irrespeto al individuo".

Te puede interesar: Shela Aguilera nos explica por qué La Descarga se revoluciona desde este 10 de enero

Publicidad

Asimismo, agregó que la falta de comunicación con sus seres queridos, en un caso hipotético, le generaría sentimientos encontrados, pues entendería el premio que está en juego, pero también extrañaría escuchar la voz de sus seres queridos y sentir su apoyo para seguir avanzando en cada reto que se le vaya presentando.



Para Gusi es clave la limpieza en los lugares compartidos