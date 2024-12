Danny Levitto, el cantante de TransMilenio que pasó a brillar con su canto lírico

Danny Levitto hacer parte de la Selección Maía en La Descarga 2024 , en donde logró ser catalogado como el Favorito de la Semana solo hasta la instancia en la que quedaban cinco integrantes en su equipo, siendo para él un gran logro dentro del concurso musical, pues había estado esperando este momento con ansias.

Danny Levitto participante de La Descarga

Desde su presentación de 'My heart will go on' en la fase de Todos o Nada, este concursarte sorprendió a los Mentores y a los colombianos con un gran talento marcado por su canto lírico, no obstante, dejó a más de uno con la boca abierta al confesar que esto lo aprendió de manera empírica y que trabajó su voz por medio de videos tutoriales en YouTube.

Asimismo, su historia de vida ha sido ejemplar, pues Danny Levitto inició su carrera como solista en los buses del TransMilenio, en donde luchó por brillar y luego de esto se animó a ser parte de La Descarga, en donde Maía fue la más rápida y logró llevárselo a su equipo.

Por otra parte, este participante de 33 años reveló durante una de sus conversaciones con la Mentora de la Selección Rosa que hubo un momento de su vida en el que no podía soportar más y había tomado la decisión de lanzarse desde un décimo piso, sin embargo, la llamada de sus hijos lo salvó y lo hizo salir adelante luego de una "mala racha" que estaba atravesando.

Danny Levitto recuerda cuando cantaba en el TransMilenio

Al hablar sobre los obstáculos que tuvo que combatir para ganarse un lugar dentro del mundo de la música, el pupilo del equipo rosado cuenta cómo le iba cuando el transporte público de Bogotá era su principal escenario.

"Fue muy impresionante el inicio, creo que (un día) se pararon como tres personas y dijeron: 'eso es mentira, él no canta así'. No me querían creer", relata Danny Levito, quien recalca que estas personas se dieron de que era real cuando apagó el bafle y sorprendió a todos los presentes con su voz.

Aunque esto fue un golpe para él, el hecho de cantarles a capela y demostrar todo su talento le dio fuerzas para seguir adelante con su sueño y llegar hasta una tarima como el Tocadiscos de La Descarga.

En cuanto a por qué considera que no le creyeron cuando cantó recién empezó en este transporte, Danny Levitto comenta: "hay muy pocos cantantes hombres que hacen este tipo de trabajo o ese tipo de voces, es muy inusual en la industria, aún más en la calle o en un TransMilenio".

