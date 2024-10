Cuándo se acaba Klass 95: Conéctate con el gran final de la historia de Shaio Domínguez

Klass 95 es la producción de Caracol Televisión que tiene conectados a los fanáticos de los proyectos que reúnen factores como la belleza, la moda y las buenas historias de amor. Shaio Domínguez, la protagonista, se ha encargado de envolver a los espectadores con su vida; por lo que muchos se preguntan cuándo podrán saber el desenlace de su agencia y de su amorío con Berny. Te contamos en esta nota todo de lo que debes enterarte sobre el último capítulo.

En qué va Klass 95

Luego de que Shaio tuviera a su bebé y de que los posibles padres se practicaran la prueba de ADN para identificar quién es el responsable, los Domínguez afirman que no quieren volver a conocer nada de Nico, por lo que le solicitan permanecer lo más alejado posible de la familia. La hermana mayor de la casa accede a los consejos de su abogado y acepta darle una mensualidad a su esposo; sin embargo, él le pide que le pase más plata y amenaza con quitarle a su hija si sigue viéndose con Berny.

Por otro lado, Elver trata de salir de la cárcel sin el auxilio de Édgar, pues él simplemente se desentendió de la situación. Joaquín descubre que la agencia podría estar vinculada con negocios ilícitos por lo que le ordena a Shaio cerrarla para evitarse más problemas; no obstante, la joven todavía no ha encontrado una solución. Nayibe, al ver que está cada vez en más riesgo porque descubrieron su secreto, busca a Édgar por ayuda, pero él se niega a hacer algo por ella, afirmando que no está vinculado directamente con el crimen, así que la madre de Kelly se ve en la necesidad de buscar a las autoridades.

Cuándo se acaba Klass 95

Este viernes 25 de octubre puedes conectarte con la gran final de Klass 95, el poder de la belleza, a partir de la 9:30 p.m. (después de La Descarga). Recuerda que si no estás cerca a un televisor también tienes la posibilidad de acceder a la Señal en Vivo haciendo clic aquí y que los momentos más importantes de la producción estarán alojados en este espacio .

Desde este lunes 28 de octubre podrás conocer Escupiré Sobre Sus Tumbas que llega en la misma franja horaria de Klass 95.

