47:12 min Hilos de Vida - Capítulo 54: Aras se siente incómodo e inseguro por la cercanía de Kenan con sus hijas 47:13 Capítulo 53 Ada se va de casa y le deja una preocupante nota de despedida a su madre 47:03 Capítulo 52 se reúnen las familias para celebrar el embarazo de Mahinur 26:36 Capítulo 51 Pelín manipula a Aras para que contrate a Kenan como nuevo chofer 47:12 Capítulo 54 Aras se siente incómodo e inseguro por la cercanía de Kenan con sus hijas

Capítulo 54 Hilos de Vida: Aras se siente incómodo e inseguro por la cercanía de Kenan con sus hijas Al pasar por distintas situaciones, Aras pide consejos sobre su situación actual, pues le molesta la cercanía de Kenan con las niñas. Sin embargo, decide dejar que el problema lo resuelva el tiempo.