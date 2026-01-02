Capítulo 54 Hilos de Vida: Aras se siente incómodo e inseguro por la cercanía de Kenan con sus hijas

Publicidad

Capítulo 54 Hilos de vida: 02 de enero 2025 - CaracolTV

Al pasar por distintas situaciones, Aras pide consejos sobre su situación actual, pues le molesta la cercanía de Kenan con las niñas. Sin embargo, decide dejar que el problema lo resuelva el tiempo.

47:12 min
Capítulo 54 Hilos de Vida
Capítulo 53 Hilos de Vida
47:13
Capítulo 53
Ada se va de casa y le deja una preocupante nota de despedida a su madre
Capítulo 52 Hilos de Vida
47:03
Capítulo 52
se reúnen las familias para celebrar el embarazo de Mahinur
Capítulo 51 Hilos de Vida
26:36
Capítulo 51
Pelín manipula a Aras para que contrate a Kenan como nuevo chofer
Capítulo 54 Hilos de Vida
47:12
Capítulo 54
