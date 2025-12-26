40:59 min Hilos de Vida - Capítulo 50: Mahinur decide contarle la verdad a Kenan, pero se retracta al saber algo 54:51 Capítulo 49 Aras y Mahinur descubre que Kenan mandó a hacer una prueba de ADN 47:24 Capítulo 48 Bade regresa a casa y Mahinur quiere decirle la verdad a Kenan 46:29 Capítulo 47 Bade se escapa de la casa, Pelín la ayuda sin que nadie se entere 40:59 Capítulo 50 Mahinur decide contarle la verdad a Kenan, pero se retracta al saber algo

Capítulo 50 Hilos de Vida: Mahinur decide contarle la verdad a Kenan, pero se retracta al saber algo Luego de reflexionar, Mahinur decide ir a la casa de Kenan y contarle la verdad acerca de su hija; sin embargo, se retracta al escuchar que él volvió a robar y a tomar alcohol.