La luz de mi vida
Caracol TV  / Hilos de vida  / Aras le pide a Mahinur que confíe en él tras descubrir su secreto

Aras le pide a Mahinur que confíe en él tras descubrir su secreto

Mahinur queda sorprendida al ver que Aras ya sabía lo de las joyas que ella iba a regalar. Por lo cual, el hombre le pide que no le oculte nada, porque los dos están juntos en lo malo y en lo bueno por sus hijas.

