Actualizado: 19 de nov, 2025
Caracol TV Hilos de vida Aras le pide a Mahinur que confíe en él tras descubrir su secreto
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Posteriormente, le indica que el hombre de la tienda le reveló qué pasó con las joyas de ella y también tenía conocimiento que el regalo que le dió su mamá a ella, solo lo mandó a arreglar porque no le quedaba bueno.
No te pierdas Hilos de vida en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.