Nelly y Fabiola llegan con la ilusión de sorprender, no solo a su público en el estudio, sino a la audiencia en televisión nacional que está esperando una nueva edición de 'El Show de las Estrellas' para escucharlas cantar.

Finalmente, llegan a la canción de 'La Cuchilla' y, aunque tiene una letra bastante particular, los aplausos no cesan y terminan dichosas de haber presentado su nueva canción en exclusiva para Jorge Barón.

<<Escucha aquí la banda sonora completa de las Hermanitas Calle. Sus grandes éxitos como 'La Cuchilla', 'Un mal marido', 'Cruz de palo', 'La Jarretona', entre otros, están disponibles en tu plataforma musical favorita. No te las pierdas.