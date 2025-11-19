Cancionero

-
Canción #20: Las Hechiceras graban su primera canción de estudio
Auxilio está logrando todo lo que quería: convertirse poco a poco en las nuevas Hermanitas Calle. Todo esto lo ha logrado junto a Ángela, su mano derecha y compañera en este nuevo grupo musical de Las Hechiceras.
-
¡Inédito! Las Hermanitas Calle presentan el video oficial de ‘La Chuchilla’
Después de mucho trabajo y ensayos, Nelly y Fabiola finalmente graban el video musical de su éxito más grande, con esta canción fueron inmortalizadas.
-
Canción #19: Nelly y Fabiola cantan 'Un Mal Marido' en 'El Show de las Estrellas'
Las Hermanitas Calle continúan sorprendiendo a su público en el programa de Jorge Barón y cantan este tema entre aplausos.
-
Canción #16: A ritmo de 'La Jarretona' las Hermanitas Calle ponen a gozar a Villafuerte
Nelly y Fabiola continúan llevando su música con orgullo a su pueblo natal, donde como siempre son bien recibidas por el público que las aclama.
-
Canción #17: Nelly y Fabiola conmueven con su música en Villafuerte
De regreso a su pueblo, las Hermanitas Calle interpretan una de sus más sentidas canciones para los asistentes a la feria de Villafuerte.
-
Canción #15: Nelly y Fabiola deleitan a su público con 'Por una mujer casada'
Como parte de su espectáculo en el estadero, las Hermanitas Calle cantan este tema que hace que todos se levanten de sus sillas para bailar.
-
Canción #14: Nelly y Fabiola dicen "ranchera y güaro es la única solución" en el club
Como una nueva oportunidad de Doña Isabel, las Hermanitas Calle se presentan en el prestigioso club de Medellín para encantar a los comensales con sus canciones.
-
Canción #13: Todos cantaron 'Voy a tirarme a los vicios'
En una nueva presentación en el grill, las Hermanitas Calle presentan esta canción que hace que todos los espectadores la canten a grito herido.
-
Canción #12: Sin más remedio, Nelly y Fabiola cantan 'Ándale' en el grill
Al ver que nadie las llama para presentarse, las Hermanitas Calle no tienen otra opción que regresar al bar y cantar.
-
Canción #11: Con gran sentimiento, las Hermanitas Calle cantan 'Dolor'
Nelly y Fabiola ensayan con su nuevo grupo una de sus canciones más tristes y emotivas. Revive esta canción aquí.