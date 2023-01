Una capitana llega al rescate del universo Marvel

Se necesitaron una veintena de películas dedicadas a la gloria de los X-Men, Iron Man y otros superhéroes antes de que Marvel le diera a una mujer el papel principal: "Capitana Marvel" es un maravilloso espectáculo de poder femenino.

En esta cinta, que se estrena esta semana en Estados Unidos y América Latina, hay mujeres pilotando con maestría aviones de guerra o al frente de importantísimos experimentos científicos... y claro, está Carol Danvers, la imbatible heroína interpretada por Brie Larson.

Ganadora del Óscar en 2016 por "La habitación", la actriz era conocida por sus papeles en películas independientes y por sus declaraciones feministas.

"Las mujeres han estado protagonizando películas desde la era del cine mudo", dijo en una entrevista a The Hollywood Reporter. "Hemos sido parte de todos los grandes movimientos artísticos. La gente nos aparta una vez que el movimiento gana impulso y actúa como si nunca hubiéramos estado allí".

Para interpretar a la superheroína con un traje rojo y azul, la actriz se sometió a meses de entrenamiento.

Danvers, entrenada para ser una guerrera Kree, termina en el medio de una guerra intergaláctica con los Skrulls.

Muy pronto se dará cuenta que no era quien pensaba... pero la idea no es revelar la trama de la película.

En el planeta Tierra tendrá su primer contacto con el agente Nick Fury (Samuel L. Jackson), un personaje recurrente del universo Marvel, y tendrá la ayuda de la gata Goose... una caja de sorpresas.

La Capitana Marvel --también conocida como Capitana Maravilla- "es uno de los personajes más populares y poderosos de los cómics y ahora será el personaje más poderoso de Marvel", dijo Kevin Feige, director de los estudios Marvel, una empresa de Disney.

Capaz de volar, disparar rayos cósmicos, absorber energía, también tiene un carácter muy sólido que le ha permitido tomar un papel crucial en un universo donde hay poco espacio para las mujeres.

Y esta película explota precisamente un lado abiertamente feminista, de que las mujeres no tienen que demostrarle nada a los hombres.

- Desmontar el estereotipo -

"Por años tuvimos que luchar contra la idea falsa de que la audiencia no quería ver películas sobre superheroínas", indicó Kevin Feige, de la revista Entreteinment Weekly, en septiembre pasado. "Todo por películas que no funcionaron hace 15 años, y siempre pensé que no funcionaron pero no porque contaran historias de mujeres sino porque no eran buenas tramas".

Menciona ejemplos de fracasos como "Elektra" en 2005, con Jennifer Garner, y "Gatúbela", un año antes, con Halle Berry.

Como resultado, durante más de una década, Marvel había relegado a sus personajes femeninos a que fueran parte de equipos de Vengadores ("Avengers") como la Viuda Negra, interpretada por Scarlett Johansson.

En un esfuerzo por ser más representantiva, la subsidiaria de Disney finalmente respondió a las demandas de personajes femeninos fuertes en la gran pantalla, como parte del surgimiento de movimientos como el #MeToo.

También intenta competir con DC Comics, propiedad del grupo Warner, que lanzó en 2017 "Mujer Maravilla" de Patty Jenkins, que fue un gran éxito de taquilla con 800 millones de dólares.

Se espera una secuela -"Mujer Maravilla 1984"- a mediados de 2020.

"Obviamente me entusiasmaba sentir que los tiempos cambian un poco y que las mujeres son más aceptadas, pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer", dijo a la AFP la editora del filme, Debbie Berman, durante la premiere en Hollywood.

Marvel ya dio un batacazo el año pasado con "Pantera Negra", una película por primera vez enfocada en un superhéroe negro, ambientada en el reino ficticio de Wakanda, en África.

La película ganó tres premios Óscar y se ha convertido en un fenómeno.

Con "Capitana Marvel" se ofrece tanto el espectáculo pirotécnico que exige el género como una lección de autoafirmación para el público femenino.

La película dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck también se desarrolla en los años 90, una época en la que los teléfonos celulares no eran tan comunes y en la que, sin banda ancha, descargar archivos de la red tomaba mucho, mucho tiempo... Un aspecto que le inyecta una cuota de humor y juega con la nostalgia.

La banda sonora igualmente incluye temas de Garbage, Hole y No Doubt, bandas lideradas principalmente... por mujeres.

Por: AFP.

Publicidad

