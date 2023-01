'Thor' encabeza taquilla el fin de semana de su estreno

El filme "Thor: Ragnarok", que permitió al actor australiano Chris Hemsworth reencontrar a su superhéroe con el célebre martillo, quedó en el primer lugar de las películas más vistas en Estados Unidos y Canadá en el fin de semana de su estreno, según cifras provisorias de la empresa Exhibitor Relations.

Las críticas habían saludado el humor de este nuevo opus en un género que habitualmente más serio. Recaudó 121 millones de dólares desde el viernes.

Muy lejos, en el segundo lugar quedaron las nuevas aventuras de las atípicas madres de familia de "Bad Moms 2" que esta vez deben enfrentar los preparativos de Navidad. El filme, con Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, recaudó 17 millones de dólares en su primer fin de semana en salas.

"Jigsaw", octava parte de la saga de terror "Saw", quedó tercera con 6,7 millones de dólares el fin de semana, y 28,8 millones desde su estreno la semana pasada.

La cuarta posición la ocupa también una saga: "Boo 2" de Tyler Perry, que también es el actor principal, el escenógrafo y el productor del filme. Sus ingresos ascendieron a 4,6 millones de dólares entre el viernes y el domingo, y 42,9 millones en las tres semanas que lleva en salas.

El thriller de ciencia ficción "Geostorm", con Gerard Butler, quedó quinto con 3 millones de dólares el fin de semana y 28,8 millones en tres semanas.

A continuación los puestos 5 al 10:

6 - La película de terror "Happy Birthdead": USD 2,8 millones (53 millones en cuatro semanas)

7 - "Thank you for your service": USD 2,7 millones (7,3 millones en dos semanas)

8 - "Blade Runner 2049": USD 2,2 millones (85,4 millones en cinco semanas)

9 - "Let there be light": USD 2,1 millones (4,5 millones en dos semanas)

10 - "Only the brave": USD 1,9 millón (15,3 millones en tres semanas). AFP