Diego Boneta sueña con ser el primer superhéroe latino

Aunque por el momento está muy ocupado con su papel en la serie 'Scream Queens', Diego Boneta sueña con poder dar vida al primer superhéroe latino para continuar rompiendo barreras.

"Hay una tendencia de películas de superhéroes, de Marvel o de X-Men... Para mí sería un sueño ser el primer superhéroe latino. No necesariamente que la persona [el superhéroe] como tal sea latino, sino como actor ser el primero que interpreta a un superhéroe. Tenemos la responsabilidad de mostrar a los latinos en una luz más positiva, en vez de salir solo en cuatro o cinco papeles como el jardinero. Tiene que haber más amplitud. No es que esos no sean trabajos dignos, pero también es verdad que el hombre más rico del mundo es mexicano", explica Diego al portal Variety Latino.

Por su parte nunca le ha importado tener que trabajar duro para demostrar que los intérpretes latinos también pueden triunfar en la meca del cine.

"Con 'Rock of Ages' tuve que enfrentarme a ocho semanas de casting, una prueba para ver la química con la chica protagonista... Luego me dijeron: 'Vimos tu acento y entonces queremos que no tengas'. Cuando me quedé con el papel grité como un loco y llamé a mi familia. Era como demostrarle a Hollywood que los latinos podemos jugar en las mismas ligas que todos los demás", comenta.