¡De regreso! Conoce los videojuegos que llegan en agosto

Agosto llega cargado de lanzamientos de videojuegos y una oferta que viaja del título de acción y misterio ‘Control’, uno de los más esperados del año, al regreso de La Bruja de Blair, el mundo de fantasía en ‘Astral Chain’ o ‘Ancestors: The Humankind Odyssey’, lo nuevo del creador de ‘Assasin"s Creed’.

- ‘Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution’ (20 de agosto, Switch). La nueva entrega de la saga de cartas llega por primera vez a Nintendo Switch. ¡El jugador puede crear y personalizar su baraja con más de 9.000 cartas, que permite volver a vivir las historias de la serie de animación original de “Yu-Gi-Oh!".

- ‘Rad’ (20 de agosto, PS4, Xbox, PC y Switch). El mundo ha sido asolado por la contaminación y Rad, el adolescente protagonista, es el encargado de salvarlo. Con su espada, deberá hacer salvar a la humanidad de una tierra contaminada y plagada de sustancias tóxicas que le hará sufrir mutaciones.

-‘Remnant: From the Ashes’ (20 de agosto, PS4, Xbox y PC). Este videojuego de supervivencia cooperativo es uno de los más esperados del año. Grupos -de tres jugadores- deben salva la tierra de los monstruos que la han invadido. La jugabilidad cuenta con desafíos infinitos y monstruos generados de forma dinámica, lo que vaticina encarnizados combates.

- ‘Life Is Strange 2: Episode 4’ (22 de agosto - PS4, Xbox, PC). El cuarto capítulo de la segunda entrega del proyecto de Square Enix llega en pleno verano. Los hermanos Sean y Daniel Diaz, de 16 y 9 años, mantienen su huida de la justicia hacia Puerto Lobos en México, la ciudad natal de su familia.

- ‘Oninaki’ (22 de agosto, PS4, PC y Switch). El nuevo proyecto de Tokyo RPG ("I am Setsuna" y "Lost Sphear") y Square Enix ha creado un mundo de fantasía particular, en el que sus habitantes no pueden expresar el dolor por la muerte de otros. El jugador da vida a Kagachi, un vigilante que lucha contra los demonios y seres extraños que vienen de otra dimensión.

- ‘Control’ (27 de agosto -PS4, Xbox, PC). El estudio finlandés Remedy ("Max Payne") vuelve a la acción con este título, uno de los más esperados del año, y protagonizado por una mujer, Jesse Faden. Esta agente del Gobierno ha sido ascendida y hace frente a una trama de supervivencia que combina la aventura con el misterio sobrenatural.

- ‘World of Warcraft Classic’ (27 de agosto). WoW, uno de los juegos de rol en línea (MMORPG) con más seguidores del mundo, cumple 15 años y Blizzard ha querido celebrarlo con el lanzamiento del mundo original. El título recrea el mundo de Azeroth tal y como era, con las mecánicas de combate y árboles de habilidades originales.

- ‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ (27 de agosto, PC). El creador de "Assasin"s Creed", Patrice Désilets, lleva años trabajando en este título que por fin ve la luz. Con el lema "Explora, crece y evoluciona", el jugador toma los mandos de nuestros ancestros hace millones de años en África, con el objetivo de contribuir a la evolución de la especie.

- ‘The Dark Pictures: Man of Medan’ (30 de agosto - PS4, Xbox y PC). La antología de juegos de terror ha elegido el final del verano para que su primera capítulo vea la luz. Firmado por Supermassive games ("Until Dawn"), la saga trata de introducir una nueva narrativa en el género: cuatro personajes, un barco y una historia oscura, en la que el jugador irá tomando decisiones que cambiarán la historia.

- ‘Blair Witch’ (30 de agosto - Xbox y PC) - La película que marcó a toda una generación y creo su propio género en los noventa tiene su primer videojuego. Las imágenes desveladas copian el estilo de metraje entrecortado del filme original y el escenario, un bosque plagado de misterios que se convertirá en una pesadilla.

- ‘Astral Chain’ (30 de agosto - Switch). El nuevo título de PlatinumGames ("Bayonetta" y "Devil May Cry") se publica en exclusiva para Nintendo. El mundo ha sido invadido por los alienígenas y Arca, la ciudad, está en peligro. La única esperanza es la nueva unidad de policía, Neuron, creada para detener la amenaza.

Por: EFE

