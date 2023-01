Carrie Fisher: heroína de 'Star Wars', escritora y curadora de guiones

Fallecida este martes a los 60 años, estos son algunos de sus más aclamados logros:

Publicidad

Publicidad

- Cine -

Publicidad

Fisher saltó a la fama tras encarnar a la indomable pero amada princesa Leia Organa en la trilogía original de "Star Wars", de George Lucas.

Su carrera en el cine incluye papeles pequeños en "Los hermanos caradura", "El hombre del zapato rojo", "Hannah y sus hermanas" de Woody Allen, "Cita con la muerte" y "Cuando Harry conoció a Sally".

Publicidad

Recibió papeles en varias películas de televisión incluyendo "These Old Broads", que ella escribió, y "Wright vs. Wrong", y participó en series de televisión como "The Big Bang Theory", "Entourage" y "Sex and the City".

Más recientemente, se unió al elenco de la serie "Castastrophe", interpretando a Mia, la horrible madre del protagonista Rob Delaney.

- Guionista -

Publicidad

A pesar de que muchos la recordarán como la princesa Leia, Fisher fue una de las curadoras de guiones más buscadas de la industria cinematográfica.

Fue la heroína anónima detrás de películas taquilleras como "Hook", "Arma Mortal 3", "Cambio de hábito" "Scream 3: La máscara de la muerte", "Epidemia" y las precuelas de "Star Wars".

Publicidad

Fisher fue también contratada por George Lucas para que revisara el guión de la serie de televisión "Las aventuras del joven Indiana Jones".

Publicidad

- Exitosa escritora -

Publicidad

Más allá de su carrera como actriz y de su éxito como curadora de guiones, Fisher fue una popular escritora, conocida por sus novelas autobiográficas en las que escribió sobre su abuso con las drogas, sus trastornos mentales y su complicada historia familiar.

Publicidad

En "Postcards from the Edge", su primer libro publicado en 1987 y luego adaptado al cine con una película que fue nominada al Oscar, evoca su carrera, su consumo de drogas y su relación con su madre Debbie Reynolds.

Otros títulos incluyen "Delusions of Grandma", "Surrender the Pink" y "Wishful Drinking", en el que también aborda con humor y sinceridad sus enfermedades mentales y su uso de drogas.

Publicidad

Antes de morir estaba en un tour promocionando su último libro, "The Princess Diarist", basado en diarios íntimos que escribió durante la filmación de 'Star Wars'.

En ese libro reveló que tuvo un amorío con su coestrella Harrison Ford durante la grabación de "Star Wars".

AFP



Publicidad