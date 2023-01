Zedd estrena el videoclip de su reciente éxito “Let me love you” en remix

Zedd estrenó el remix el videoclip de la canción "Let Me Love You" de DJ Khaled con la voz del canadiense Justin Bieber, que fue grabado en Indonesia y dentro de los cambios que hizo el DJ alemán de origen ruso, está incluir una pista perfecta para dejarse llevar por los sonidos fuertes de la canción y bailar toda la noche. Los asiáticos no han parado de agradecer por este homenaje que pocos artistas hacen ya que la mayoría prefiere grabar sus videos musicales en Europa o América.

