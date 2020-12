Restaurantes colombianos se encuentran entre los mejores de Latinoamérica

Tres restaurantes de Bogotá y uno de Cartagena hacen parte de la lista de los mejores 50 restaurantes de América Latina , que anualmente se da a conocer por estas fechas.

En una ceremonia virtual se dio a conocer esta lista, Latin America’s 50 Best Restaurants, que se entrega por octavo año consecutivo, reconociendo la excelencia y la diversidad del escenario gastronómico de América Latina en uno de los períodos más desafiantes para la industria restauradora mundial.

En esta ocasión, el anuncio de la lista tiene como objetivo ayudar a los restaurantes al entrar en la siguiente etapa crítica de recuperación.

Por primera vez, Don Julio en Buenos Aires ocupó el primer puesto, asegurando su estatus como The Best Restaurant in Latin America. El restaurador y sumiller Pablo Rivero lidera esta parrilla argentina, que ha logrado reconocimiento internacional por su ejemplar hospitalidad, su carta de vinos y su enfoque singular frente a los ingredientes.

En cuanto a los colombianos, la gran sorpresa la dio El Chato, ubicado en Bogotá y que se metió entre los diez primeros, ocupando el séptimo lugar. Con solo tres años de existencia y haciendo referencia a una palabra muy capitalina, su menú se basa en los productos que se cultivan en la región y va cambiando en la medida que se presenten las cosechas.

Harry Sazón, con sede en Bogotá se ubicó en el lugar 25, mientras que el restaurante de la chef Leonor Espinosa, Leo Cocina, de Bogotá, llegó al lugar número 25, y quien incluso ha sido considerada dentro de la lista de las mejores 100 chefs del mundo.

Celele de Cartagena por primera vez hace parte de esta lista, ubicándose en la posición número 49. Abrió sus puertas hace unos años, siendo una propuesta de los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón, quienes presentan un menú basado en las raíces de las múltiples culturas que conforman la tradición del Caribe.

Por: Colprensa