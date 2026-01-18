Publicidad

De qué murió el actor Carlos Barbosa: ya había sufrido un infarto

Familiares, amigos y colegas del actor recordaron cómo pasó sus últimos años tras haber sido diagnosticado por un cáncer que finalmente le arrebató la vida. Su esposa lo acompañó en sus últimos minutos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de ene, 2026
