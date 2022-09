¿Quién se cayó en el set? Regina Pavón recuerda anécdotas de las grabaciones de El Rey

La producción El Rey, Vicente Fernández ha atrapado a los colombianos desde el día de su estreno y ahora que se encuentra en su recta final las emociones están más al límite, pues personajes como Cuca , la esposa y compañera incondicional de ‘Chente’, interpretada por Regina Pavón , atraviesa sucesos importantes.

Darle vida a un personaje tan querido en la cultura mexicana es una gran responsabilidad, y esto lo tenía muy claro Regina Pavón, quien recordó cómo fue el proceso cuando hizo el casting para esta novela.

“Yo estaba haciendo una película y mi mejor amiga me ayudó. Traté de ponerme ropa o algo de época, pero no pude, así que tenía el look más moderno del mundo y lo hice a ver... chicle y pega”, explicó la actriz de tan solo 23 años que recibió la feliz noticia de que había sido seleccionada mientras estaba de vacaciones e inmediatamente viajo a México.

Pavón reconoce que representar a la esposa del gran ‘Chente’ es algo que la llena de orgullo: “tuve también mucha suerte de poder hacerlo porque no es que vaya a haber muchas series de ídolos como él”.

Con respecto a los elementos que representaron un reto durante las grabaciones, la joven actriz que ha sido protagonista en producciones como ‘No Manches Frida’, revela que era muy importante tener en cuenta los aspectos que caracterizaban a cada época donde se encontraban.

Para cumplir con esto tuvieron dos ‘coaches’ con los que ensayaron durante dos meses y eran los encargados de que todo estuviera acorde a los años indicados de cada escena.

Pavón también revela en la entrevista con Caracoltv.com la expresión que más les costó omitir durante el rodaje, pues hace parte de la jerga de los mexicanos.

De igual forma narra dos anécdotas que vivió con sus compañeras de set, como que Ana Paula Capetillo, quien interpreta a Teresa, hermana de Vicente Fernández, se cayó de frente.

Finalmente, Regina Pavón extiende una calurosa invitación para disfrutar de esta producción que es un verdadero homenaje a 'Chente' y que cuenta toda su historia desde la infancia y los obstáculos que tuvo que superar para convertirse en el artista mexicano más grande de la ranchera.