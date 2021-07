El reto de Juan Pablo Urrego al representar a alguien que está vivo

El actor Juan Pablo Urrego , al igual que varios de sus compañeros en ‘El olvido que seremos’ , tuvo que representar a alguien que vive en el proyecto liderado por Caracol Televisión y producido por Dago García Producciones, un hecho que para cualquier actor es todo un reto ya que sienten la presión de hacerlo extremadamente bien.

Sin embargo, el actor resaltó en entrevista con Caracoltv.com el buen papel que cumplió Héctor Abad Faciolince con su disposición y ayuda.

“Yo tengo que estar muy agradecido con Héctor Abad porque él fue muy generoso conmigo, desde que se enteró que yo lo iba a interpretar nos vimos en Medellín en su casa, pase mucho tiempo con él, me mostró imágenes, videos, documentos, me habló mucho, me respondió todas las preguntas que tenía y hasta más”, aseguró Urrego.

Las dudas que nacieron fueron demasiadas, pero Juan Pablo asegura que corrió con suerte porque, aunque con el libro se llevó mucha información, tener al escritor del libro en frente le facilitó las cosas para poder abordar las escenas de la mejor forma.

“Nunca lo sentí con mirada crítica, ni juzgando, siempre fue muy generoso, muy bonito y con mucha entrega con nuestro trabajo”, fueron las palabras de quien da vida al hijo de Héctor Abad Gómez en ‘El olvido que seremos’.

