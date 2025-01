Además, al ver que Andrés no mejora, Ángela y Antonio piensan que debe ser internado; no obstante, la única que puede realizar esta acción es Isabel y después de sus discusiones no están seguros de que lo haga.

No te pierdas El Cuerpo del Deseo en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí .