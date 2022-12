La aventura continúa en EPCOT, 'La Celebración Más Mágica del Mundo'

Si elegiste el Soarin’ Around The World prepárate para tener un momento de adrenalina a bordo de un ala delta. Y si te consideras un fan de Los Guardianes de la Galaxia, aquí puedes disfrutar de Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, revive momentos increíbles del espacio exterior en esta nueva atracción familiar que es una de las montañas rusas cubiertas más grandes del mundo.

Si lo tuyo es la cocina, el restaurante de la famosa película Ratatouille hace parte de los juegos y espacios temáticos en Disney, en este te encogerás como un pequeño ratón en el Remy’s Ratatouille Adventure. Y para refrescar esta aventura nada mejor que entrar a Frozen Ever After, una zona donde la reina Elsa y Ana son las protagonistas, entre estos ¿Cuál eliges?

La variedad de atracciones es inmensa, pues en esta experiencia también aprenderás sobre 11 países con un recorrido gastronómico, arquitectónico y cultural. The EPCOT International Flower & Garden Festival, The EPCOT International Festival of the Arts, The EPCOT International Festival of the Holidays y The EPCOT International Food & Wine Festival son algunas de estas opciones que puedes encontrar según la época del año.

Valentina y Sebastián te invitan a finalizar este recorrido con un espectáculo nocturno llamado Harmonious, en este show, las pantallas gigantes flotantes, fuentes móviles, luces efecto láser y pirotecnia hacen de este uno de los mejores atractivos de 360º grados.

