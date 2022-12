Walt Disney World Resort celebra con mucha diversión sus 50 años en Magic Kingdom Park

Es la hora para que decidas cómo quieres empezar el recorrido al interior de este increíble parque, si te gustan las atracciones tranquilas, Seven Dwarfs Mine Train, en ella conocerás una espectacular mina de diamantes. Y para los amantes de la adrenalina, la Big Thunder Mountain Railroad es perfecta para realizar un recorrido en montaña rusa que está diseñada con trenes mineros.

La diversión no para aquí, Sebastián y Valentina te invitan a seleccionar entre dos fantásticas atracciones: The Magic Carpets of Aladdin o Dumbo the Flying Elephant. En la primera, podrás subir sobre una alfombra mágica para volar alrededor de la legendaria lámpara de Aladino. Así mismo, los interesados estarán más cerca del cielo, sobre la espalda de Dumbo en un juego pensado para toda la familia, en este eliges a qué altura quieres subir.

Mientras recorres el Magic Kingdom Park, verás piezas de los personajes más icónicos. Esto es un homenaje que se realiza en los cuatro parques temáticos de Disney bajo el nombre de Disney Fab 50, pero no solamente se encuentran en estatuas, también cobran vida mediante un recorrido llamado Mickey’s Celebration Cavalcade, en este espectáculo el famoso ratón y sus amigos desfilan para saludar a todos los visitantes.

Si deseas estar más cerca de Minnie Mouse y Mickey Mouse, elige el Town Square Theater para que te quedes con un fantástico recuerdo de la pareja de ratones a través de varias fotografías. En el cierre de este recorrido llegarás a Disney Enchantment, el clásico espectáculo frente al Cinderella Castle con fuegos pirotécnicos, luces y la proyección de las películas legendarias de Disney.

Continúa esta maravillosa experiencia con Valentina y Sebastián, pues la aventura apenas comienza y junto a ellos conocerás muchas más atracciones en 'La Celebración Más Mágica del Mundo'.

Conoce aquí: Walt Disney World Resort 50 años: 'La Celebración Más Mágica del Mundo' los festeja por lo alto

No lo dudes y comienza a planificar tus próximas vacaciones mágicas en www.disneyworldlatino.com