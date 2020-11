Cinco cosas que debes hacer en Star Wars: Galaxy’s Edge de Disney World

Si eres fiel seguidor de la saga de Star Wars, en tu visita por Walt Disney World Resort en La Florida no puedes perderte Star Wars: Galaxy’s Edge, una tierra donde podrás vivir una gran aventura en una galaxia lejana.

1. Subir a la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run

En esta atracciones podrás emprender un viaje a toda velocidad en la cabina más famosa. Podrás ser Piloto, ingeniero o artillero y vivir una verdadera aventura en una misión galáctica.

2. Disfrutar de comidas y bebidas:

Dentro de Star Wars: Galaxy’s Edge encontrarás Oga’s Cantina, un lugar para disfrutar de bebidas especiales apta para todas las edades, también podrás probar deliciosa comida en Docking Bay y Food and Cargo, con una variedad de platos preparados con ingredientes de toda la galaxia, entre otros restaurantes.

El Milk Stand tendrás la oportunidad de probar la leche azul que tomó Luke en las películas de la staff.

3. Armar tu propio droid: Droid Depot

Se trata de un taller donde puedes diseñar, armar y activar tu droid personalizado.

4. Montar en Star Wars: Rise of the Resistance

En esta emocionante atracción podrás unirte a la Resistencia en una batalla épica. Allí te reclutarán para una importante misión secreta donde te encontraras co sucesos inesperados en el enfrentamiento contra la Primera Orden.

5. Visitar el mercado Black Spire Outpost

En este espacio encontrarás tiendas como Black Spire Outfitters , donde encontrarás todos los artículos y prendas que necesitas para su próxima misión de exploración.

Doh- Ondar’s Den of Antiquities, en la tienda oculta en la guarida encontrarás una colección provenientes de diferentes planetas y artículos únicos como joyería, herramientas antiguas, estatuas y una famosa colección de sables de luz.

*Este contenido fue grabado antes de la pandemia*