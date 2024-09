Don Jediondo reveló la promesa que le hizo a La Gorda Fabiola antes de su muerte

Durante el programa especial de Día a Día en el que recordaron la memoria de La Gorda Fabiola, Don Jediondo aprovechó para revivir una anécdota muy especial para él y que siempre llevará en su corazón.

"Un día íbamos en una van, estaba la Gordita obviamente con Polilla y varios compañeros, entonces, yo saqué el celular para poner una canción y le dije a él 'con el perdón tuyo voy a ponerle esta canción a La Gorda Fabiola' y era 'Nuestro juramento' de Julio Jaramillo que dice 'si tú mueres primero yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor", mencionó el humorista de Sábados Felices, quien se mostró bastante afectado por la ausencia de la que es su amiga.

En este punto, Don Jediondo no pudo contenerse más y sacó un pañuelo para secar sus lágrimas, ya que aún no ha podido comprender que la samaria partió de este plano terrenal.

"Gordita, lo que te prometo hoy en día es que no te vamos a olvidar y gracias por ser el ser más maravilloso que yo creo que ha pasado no solo por Sábados Felices, sino por la televisión colombiana", expresó el comediante, quien no ha dejado de decir lo especial que es ella en su vida.

