César Augusto Londoño reveló que le tuvieron que fiar para una aparición en un noticiero

Durante la celebración de los 70 años de la televisión en Colombia realizada en Día a Día, Cesar Augusto Londoño recordó sus inicios en la pantalla chica y enumeró algunos de los momentos que lo llevaron a convertirse en el periodista deportivo que es en la actualidad, tal y como el cubrimiento de la Copa Libertadores que ganó Atlético Nacional en 1989.

Frente a esto, destacó la disciplina como algo clave en su carrera, siendo esto lo que lo ha llevado a cubrir una gran variedad de eventos y logros para los colombianos, tal y como las Copas del Mundo, los Juegos Olímpicos, entre muchos más.

Lee también: "Aprovéchenme que me van a matar": César Augusto Londoño recuerda lo que le advertía Jaime Garzón

César Augusto Londoño revivió sus inicios en televisión

El periodista relató en Día a Día cómo tuvo la oportunidad de estar en la pantalla chica: "mi primera aparición en televisión fue en el mundial del 82, me llamó Darío Vargas y me dijo que quería que lo cubriera".

En este punto, César Augusto explicó que iba a ir a España, pero prefirió tomar esta oportunidad, gracias a la cual le ofrecieron ser parte de dos noticieros, sin embargo, regresó a Manizales porque no había acabado su carrera de arquitectura.

Te puede interesar: Escucha 'El Experto', el programa de radio de César Augusto Londoño y Suso

Publicidad

Tras esto, el periodista volvió a Bogotá, no obstante, contó que no se acordaban mucho de él, razón por al que se fue a Cali durante un poco más de un año como director de deportes de Caracol, para luego volver a la capital en el 83, aproximadamente, para trabajar en radio.

César Augusto Londoño

tuvo que pedir fiado

Al convertirse en uno de los referentes dentro del deporte, el presentador recibió una oferta para ser parte del noticiero Promec, para el cual tuvo que hacer un casting sin afeitar, sin medias, con un pantalón roto e improvisando ante una cámara durante tres minutos.

Publicidad

Aunque para él esto había sido un poco inesperado, no solo hizo una buena primera impresión, sino que se ganó el puesto y cuando se enteró se vio obligado a improvisar, dado que no pensaba que tenía que estar ante las cámaras tan pronto.

Conoce más: César Augusto Londoño responde por qué Colombia no va al mundial y hace la polla mundialista

César Augusto Londoño explicó que tras la llamada le indicaron que ese mismo día tenía que presentar el noticiero, por lo cual le tocó recurrir a medidas extremas puesto que no tenía prendas para esta ocasión, lo que lo llevó a hablar con la administradora de una tienda y pedirle fiada ropa, algo que terminó ocurriendo y gracias a eso arrancó de la mejor manera.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.