Ángela Aguilar conoció a su doble de Yo Me Llamo: Nina Murgas no pudo contener las lágrimas

Una verdadera sorpresa se llevó Ángela Aguilar al visitar el set de grabación de Día a Día, ya que no solo se encontró con un homenaje al estilo mexicano por el legado de su familia y su trayectoria artística, sino que también tuvo la oportunidad de conocer a Nina Murgas, su imitadora en Yo Me Llamo 2023.

Durante el encuentro, la intérprete de ‘Bolero’, canción que está promocionando, se refirió a cómo fue crecer en una casa llena de artistas, pues su papá Pepe Aguilar y su abuelo Antonio Aguilar le transmitieron el amor tanto por la música como por el público, por lo que se vio en la necesidad de tomar clases de ópera desde corta edad para entrenar su voz.

Mira también: César Escola asegura que Yo Me Llamo Ángela Aguilar se transformó en el escenario

Sin embargo, lo que en realidad se robó las miradas de los seguidores de Caracol Televisión fue el hecho de que los presentadores del matutino le informaron que había una imitadora suya; por lo que dieron paso para que la exconcursante entrara a la sala y conociera a su ídolo.

Tan pronto vio a su doble exacta, Aguilar no pudo contener la emoción, debido a que aseguró que el parecido físico era impresionante y que le gustaba mucho que estaba luciendo uno de sus vestidos más icónicos.

No te pierdas: Yo Me Llamo Ángela Aguilar hizo llorar a Amparo Grisales y se llevó elogios del jurado

Publicidad

“Estuve platicando de ti ayer en la noche en mi cena y les dije a los muchachos ‘ojalá la pueda ver, saber dónde está para comer con ella o algo así’ (…) Gracias, qué honor que hayas interpretado mi música, que hayas estado en este programa. Yo no soy nadie, de verdad”, señaló.

Mugas, entre lágrimas, explicó que toda la vida ha soñado con ser cantante y, a pesar de que se presentó a varios concursos, logró ser parte del formato que contó con Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola.

Te puede interesar: Pipe Bueno dice que Yo Me Llamo Ángela Aguilar “ha sido intermitente”, ¿qué faltó en el escenario?

Publicidad

Asimismo, afirmó que para lograr hacer la voz de ella lo más parecida posible, tuvo que recibir clases y el apoyo incondicional de su padre, lo que ocasionó que estuviera entre los mejores cinco participantes.

“Yo no sé por qué no ganaste, eso era lo que estaba diciendo. No por nada, lo hicieron muy bien los demás, ¿pero ya la vieron?”, respondió la mexicana.

Ángela Aguilar también le concedió una entrevista a Carlos Calero. Mira aquí el contenido completo:

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.