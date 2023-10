Jessi Uribe grabará con Pepe Aguilar y recibió reconocimiento Billboard en Día a Día

El cantante de música popular Jessi Uribe pasó por Día a Día para hablar de su recorrido musical y su próximo gran concierto. A su vez, recordó con nostalgia y lágrimas como vivió cantando con su padre cuando pertenecían a un grupo de mariachi.

Con lo que fue una línea de tiempo durante la entrevista, el cantante hizo un recorrido por los realities en los que fue participante, como La Voz Colombia 2013 y A Otro Nivel 2017, en el cual quedó en segundo lugar.

Jessi Uribe contó que con su salida de este último reality, su exposición y recordación al público empezó a llegar mucho más fácil, dado que para ese momento la canción ‘Dulce Pecado’ ya sonaba en las emisoras y se proyectaba en los canales más importantes de música, lo cual hizo que la gente mirara hacia temas musicales que ya existían y no sonaban tanto como ‘OK’ y ‘Matemos Las Ganas’, haciéndolas también un éxito.

“Siento que me han pasado demasiadas cosas lindas en mi carrera y le doy gracias a Dios cada vez que veo esas cosas así de todo lo que he hecho porque lo he logrado con la gente, porque también he sido muy guerrero para llegar a donde estoy, a pesar de tanta cosa que he pasado, la gente sabe y yo no soy solapado. Saben todo lo que ha pasado en mi vida personal”, dijo el cantante.

A hoy, el artista ha tenido innumerables giras nacionales e internacionales y se encuentra conquistando toda Norte América con colaboraciones con artistas mexicanos como Carin León, Espinoza Paz, Alejandro Fernández y ahora grabará con Pepe Aguilar, uno de los cantantes más grandes que tiene esta dinastía.

Jessi Uribe también recibió un reconocimiento por parte de Billboard por ser el primer cantante de música popular en alcanzar dos #1 en los listados; 'El Alumno', Junto a Josh Favela, y 'Si Ya Hiciste el Mal' con Luis R. Además, un numero #9 con 'Tu Maniquí' de Alejandro Fernández.

Jessi Uribe estará presentándose este 10 de noviembre en el Movistar Arena con su show 'Noches de Palenque', concierto que tendrá invitados especiales entre ellos Paola Jara . El escenario será 360° y tendrá varias experiencias al estilo mexicano.

