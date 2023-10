"Ya llegará el momento de decir mi verdad": Jose Luis Rodríguez El Puma en entrevista con Día a Día

Jose Luis Rodríguez ‘El puma’ lo vimos por última vez en Barranquilla en 2016 en un escenario en el que se arriesgó a cantar conectado a un tanque de oxígeno a causa de la fibrosis pulmonar que le detectaron hace algunos años.

Después de esperar logró recibir doble trasplante de pulmón en 2017, lo cual le dio una nueva oportunidad de vivir y por ello escribió el libro “Para qué vivir” en el que revela detalles de su enfermedad: “estuve 3 veces a punto de irme y me despedí”, pero la fe y su creencia fueron vitales para poder salir de esas situaciones.

Indica que sus pensamientos en esos momentos fueron: “hasta aquí llegué, ojalá hubiera un chance más, necesito más tiempo, quiero hacer cosas que no he terminado, no he concluido y de repente las oraciones llegan porque todo esto es un milagro tan grande”, cuenta cómo fue la espera para recibir el trasplante, las condiciones que esto exigía como la compatibilidad y los 5 meses que esperó hasta que llegó ese nuevo órgano a su cuerpo.

Usaba 20 litros de oxígeno para hacer diferentes actividades antes del trasplante y se volvió muy dependiente durante esta etapa, su esposa fue fundamental para este proceso. El Puma insta a que la gente done sus órganos después de morir ya que un solo cuerpo puede salvar la vida de 10 personas.

Mira también: "El Puma" Rodríguez ofrecerá su primer concierto tras ser sometido a doble trasplante de pulmón

En la entrevista concedida a Día a Día también se hizo un recorrido por su trayectoria artística arrancando por la agrupación Los Zeppy en su adolescencia, luego pasó a ser parte de Billo's Caracas Boys y desde allí su carrera cada vez despegaba más, siendo actor, productor, animador en diferentes países. Una mujer llamada Milagros, fue la novela que le dejó su sobrenombre ‘El puma’.

Iván Lalinde durante la entrevista le preguntó cuál ha sido el recuerdo más bonito que ha tenido durante todos estos años en su carrera artística, a lo cual ‘El Puma‘ respondió: “yo tengo tantos recuerdos bonitos, pero me estoy reservando para una docuserie que quiero hacer, la docuserie es más fácil que una miniserie, ya que puede durar 3 o 4 horas narrando historias, pero sí quiero decir la verdad de tantas cosas que se tejen por ahí”.

Frente a los comentarios de muchas personas sobre su vida, él dijo: “fíjate que yo no cazo peleas, no respondo agresiones y si eres débil vas a buscar venganza, si eres fuerte y poderoso vas a perdonar pero si eres sabio, vas a ignorar y eso es lo que más le duele a gente, por eso opté por ignorar, para no afectarme con lo que dicen o mencionan de mi, ya llegará el momento de decir mi verdad”.

En entrevista para las redes sociales del programa, Jose Luis Rodríguez 'El Puma' le menciona a Catalina Gómez, presentadora del matutino: “Colombia me tiene un gran cariño acá y es recíproco. Las primeras veces que vine acá fue con Billo's por eso tengo un acercamiento desde hace mucho tiempo, pero no he cantado tantas veces acá, la gente es preciosa y me acogen bastante bien”.

Seguido a esto, de acuerdo a su más reciente libro, la presentadora le pregunta: ¿Para qué vivir? a lo que él responde: “Para ser útil, si uno tiene alguna experiencia dar un consejo a tiempo, para ayudar, para prevenir, para donar órganos”. El video completo lo puedes ver aquí:

Al terminar la entrevista, Iván Lalinde le entregó en nombre de Día a Día un reconocimiento por su trayectoria artística, rindiéndole homenaje a un ícono de la música por medio de una placa marcada con su nombre, la cual Jose Luis lo recibió con un abrazo para todos los presentadores del programa y agradeciendo no sólo a ellos, sino también a los televidentes y a la producción. El momento del reconocimiento lo puedes revivir aquí:

Finalmente, en el siguiente video resaltó su paso por el programa de las mañanas de Caracol Televisión:

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .