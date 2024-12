Valkyria estuvo a punto de ser víctima de un robo y se quejó en sus redes

Valkyria es una de las desafiantes más recordadas por los televidentes debido a su desempeño físico y al rol que tuvo en la temporada del año 2023 en el reality de los colombianos, ya que terminó llevándose la copa por ser la mejor.

Debido a esto tiene muchos ojos sobre ella, quienes no dudan al comentar lo que sucede en su vida y lo que muestra a través de sus redes sociales. Es precisamente por esto por lo que se ha convertido en noticia, pues hizo una seria denuncia.

Valkyria casi fue estafada

La deportista está de viaje y por medio de sus historias contó que conoció a un conductor de taxi que intentó cobrarle mucho más de lo que debía, por lo que ella no permitió que sucediera y terminó pagándole solo lo que correspondía legalmente.

“Apagó el taxímetro y nos cobró 20 mil pesos de más. La vaina es que no esperaba que nos rebotáramos, así que se le puso en su lugar y se le pagó lo de ley, ni más ni menos”, escribió con evidente molestia por lo que le sucedió.

Adicionalmente envió una reflexión para las personas que consumen su contenido: “Por eso no se le puede permitir la trampa a los niños porque crecen y se convierten en adultos deshonestos y ratas, el que miente, roba y de ahí para allá”.

Valkyria estuvo a punto de ser víctima de un robo Foto: Instagram @andreolayag

Parece que finalmente las cosas salieron bien y no tuvo que pagar nada extra, sin embargo, los usuarios de Internet siguen pendientes de ella.

Valkyria habló del caso de Anamar y Renzo

"Me entristeció muchísimo el caso, saber que una más está siendo maltratada porque hace un tiempo tuvimos un caso de nuestro Desafío, también hubo mucho silencio y se quedó impune entonces me duele muchísimo. Me duele más sobre todo que ahorita estén intentando disfrazar y camuflar... Sea por lo que sea que haya tomado la valentía y el riesgo de hablar, no importa, lo que interesa es que hubo maltrato, hubo violencia y no tiene justificación alguna", dijo en medio de las historias.

Es necesario mencionar que Stephanie Villadiego fue noticia en 2023 debido a que denunció a su expareja sentimental por presunta violencia física con un video que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar en el que se encontraba y que mostraba el momento en el que recibía un golpe mientras permanecía en un parqueadero.

Por otro lado, Valkyria aprovechó para decir que muchas veces hacen quedar a las mujeres como locas y las culpan de que debieron hacer algo para que sus parejas reaccionaran de una manera violenta.