¿Le golpeó el ego? Valkyria reaccionó a que no la llamaran como refuerzo para el Desafío 2024

El pasado 8 de agosto inició una nueva etapa en el Desafío 2024 con la llegada del 'Pibe' Valderrama y el 'Tino' Asprilla, quienes se internaron en la Ciudadela para conformar sus propios equipos con los Semifinalistas y exparticipantes del reality.

Muchos colombianos pensaron que Valkyria, ganadora de la temporada de 2022 del programa, iba a ser convocada como refuerzo de algún Súper Humano, sin embargo, esto no sucedió.

Los exdesafiantes que fueron llamados para regresar al reality fueron Sensei, Madrid, Olímpico, Luisa, Be, Camila, Guajira y Jerry; no obstante, muchos fanáticos de la producción querían ver a Andrea Olaya 'Valkyria', la mujer que dejó su nombre en la copa en el Desafío The Box 2022 y que en repetidas ocasiones fue catalogada como una de las competidoras más fuertes.

En entrevista, Valkyrya reveló qué fue lo que verdaderamente sintió por no haber sido tenido en cuenta por ningún semifinalista: "Por supuesto que me golpeó el ego y mucho...yo decía 'soy la ganadora' y después me dijeron 'tú no eres nadie bebé, duérmete'".

Durante la conversación, la exluchadora olímpica también le dijo a Dickson, quien estaba a su lado, que le caía mal por mostrarse tan "venenosa" en los capítulos.

Olaya no se guardó nada y también arremetió contra Alejo al decir que era una mala persona por haber "vendido" a varios compañeros, pues no compartía su forma de jugar para avanzar en el reality.

La reacción del 'Tino' Asprilla al ser invitado al Desafío 2024

En su paso por Día a Día, los presentadores del programa les preguntaron a los invitados por su reacción cuando la producción le propuso volver al reality 20 años después y el 'Tino' Asprilla confesó que esto le sorprendió porque creyó que iba a competir en las pruebas.

Esto fue lo que le dijo al vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, Juan Esteban Sampedro: "¿Va a ser el Desafío de los Abuelos? Porque el poquito de rodilla que me queda la dejé en el 2017”.