Santi explica los motivos por los cuales no convocó a Valkyria para que fuera su dupla

Una de las preguntas que los fanáticos del Desafío le hizo a Santi fue el hecho de no haber convocado a Valkyria para que fuese su dupla en el Ciclo Dorado, por lo cual este eliminado da a conocer qué lo motivó a pensar en la que fue su compañera.

"Yo tenía un team de cuatro mujeres que para mí eran muy aguerridas. A lo último, en la decisión, me dijeron 'seleccione a dos' y entre ellas preferí a Camila", dice el entrenador, quien se siente muy orgulloso de su elección.

Te puede interesar: Resentimiento con Alejo, propuesta indecente y problemas con Darlyn: Santi, del Desafío, se destapa

Sumado a esto, Santi cuenta cuáles fueron los motivos por lo que no convocó a Valkyria y se definió por la cafetera: "yo se lo he manifestado, me gusta su espiritualidad, porque tomó decisiones difíciles en su vida, y siento que por eso es más ganadora que cualquiera, pues es una leyenda del Desafío".

Mira estas Preguntas a Muerte completas:

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

Alejo dice que Santi se equivocó al elegir a Camila como refuerzo en el Desafío

En el equipo Tino después del Desafío a Muerte, Alejo dice que se siente un hueco en el lugar de Santi y agrega que su amigo tenía mucho más para dar. Como respuesta, Natalia le responde que durante el Ciclo Dorado se había mostrado muy empoderado, pero en el Desafío a Muerte no fue así.

Publicidad

Debido a esto, el capitán de la escuadra azul le da a entender a su compañera que la elección de Santi de llamar a Camila para ser su refuerzo pudo no ser la ideal: “Lo de la parcera… yo creo que hasta Santi sintió ‘me equivoqué de compañera’ muy buena y todo, pero si dijo que les pusieron el chaleco por malos, ella le ayudó a él para que se fuera”, comenta. Además, dice que parecía “no ser un refuerzo, sino una piedra en el zapato”.

Santi entrenó para el Ciclo Dorado del Desafío, pero los cambios en el juego lo perjudicaron

Santi esperaba volver al Desafío recargado después del break, sin embargo, algo sucedió y sus planes no se llevaron a cabo, así lo explica en Preguntas a Muerte.

Santi es el primer invitado al nuevo formato de La Red y Caracoltv.com llamado Preguntas a Muerte, donde hace contundentes y controvertidas confesiones acerca de varios temas y de su camino por el Desafío 2024.

Para nadie es un secreto que el participante afirmó en un momento del juego que se le había terminado la gasolina y explica que fue energéticamente, no obstante, también insiste en que en el Ciclo Dorado venía completamente recargado.

Publicidad

El ‘novio de Colombia’ quería llegar preparado y por eso entrenó, pero lo hizo pensando en otro tipo de pruebas y quedó sorprendido al ver todos los cambios de la nueva etapa de la producción, sobre el tema menciona: “entrené para algo más corto y no contaba con el cambio abismal de la competencia”.

Al parecer, debido a esto no tuvo la oportunidad de mostrarse un poco más en las nuevas pistas, ¿habría brillado si el reality de los colombianos no hubiese cambiado?