Valentina nota el complot que tiene Juan con Katiuska en el 'Desafío': "Qué brujería tiene"

En este capítulo 71 del Desafío Siglo XXI, en Gamma hay mucha tensión, porque todas las pruebas las ha ganado Omega. Por lo cual, están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con la prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Azul. Precisamente, al inicio de este episodio, en cada una de las casas empezaron dialogando sobre lo que ha sido esta nueva etapa de dos equipos.

Qué dijo Valentina, del Desafío, sobre Juan

En esta ocasión, Valentina se reunió con Potro y Grecia para hablar del rendimiento de Gamma, además porque afirman que ya están cansados de perder y no poder llegar con la victoria cuando van a competir en La Ciudad de las Cajas.



"Qué brujería tiene Katiuska para que uno no gane. Yo voy a decir algo, y no sé ustedes qué piensen, no sé si vieron a Juan súper paciente porque yo siento que él se cuida con Katiuska. Yo siento que a estas alturas, lo que importa es un chaleco ni un castigo. Entre más perdamos, él va a tener la posibilidad de salvarse para llegar a la semifinal", afirmó.

Por su parte, Grecia también quiso opinar al respecto, y para ella, la estrategia que tiene Katiuska con Juan, en algún momento se le caerá y dio un bosquejo de cuáles podrían ser los siguientes eliminados del Desafío Siglo XXI.

"Igual, yo siento que debe ser una promesa de ellos como 'cuidémonos', pero en algún momento no les va a dar. Ejemplo, en esta se vaya, Gio y en la siguiente Camilo", destacó la cucuteña.

Es de resaltar que, en cada una de las casas, están analizando cómo van a ganar en las siguientes pruebas. Nadie quiere recibir un chaleco y enfrentarse a la Muerte en el Box Negro, porque es como tener un pie por fuera de la competencia. Hasta el momento, los sentenciados son: Gio, Valentina, Grecia, Potro y Camilo y este viernes se conocerá quién más deberá enfrentarse para salvarse y seguir dándola toda en el Desafío Siglo XXI.

