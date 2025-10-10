En vivo
Desafío Siglo XXI
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Valentina nota el complot que tiene Juan con Katiuska en el 'Desafío': "Qué brujería tiene"

Valentina nota el complot que tiene Juan con Katiuska en el 'Desafío': "Qué brujería tiene"

En Gamma, todos están hablando acerca de la prueba del Box Azul que viene, por lo cual, los equipos no querrán recibir un chaleco para un integrante; en medio de esto, Valentina se refiere a Juan.

