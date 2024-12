Surge nueva tiradera y polémica entre exparticipantes del Desafío 2024: "No me voy a rebajar"

Los exconcursantes del Desafío 2024 continúan dando de qué hablar. A tres meses de haber finalizado el reality, aún surgen controversias y presuntos conflictos entre ellos. El más reciente involucra a Luisa y Guajira, quienes protagonizan un escándalo que ha generado revuelo en redes sociales.

Guajira, una de las figuras más polémicas y populares tras su participación en el programa, ha sabido aprovechar su plataforma digital para construir una comunidad sólida. Sin embargo, su nombre volvió a ser tendencia debido a una aparente “indirecta” dirigida a Luisa Sanmiguel, quien fue refuerzo de Alejo durante la edición especial de los 20 años del Desafío.

Qué pasó entre Guajira y Luisa

El conflicto comenzó a raíz de una publicación de la abogada, quien expresó en sus historias que no era necesario ser infiel, porque "es mejor dejar a uno y coger otro al día siguiente”. Lo que realmente captó la atención fue su comentario adicional: “Aunque conozco a una desafiante que tenía tres al mismo tiempo”. Esto hizo que muchos seguidores asociaran la frase con Luisa, generando una oleada de menciones hacia ella.

Según especulaciones, ella habría respondido inicialmente con un post en TikTok, aunque esto no está del todo confirmado. Lo que sí fue evidente ocurrió días después, cuando realizó una transmisión en vivo para aclarar la situación. Durante el directo, señaló: “No tengo necesidad de hablar de nadie, menos de una persona que no conozco. Sé quién es porque convivimos en la Ciudadela, pero nunca tuve una relación cercana con ella”.

Luisa respondió a tiradera con Guajira

La arquitecta se mostró tajante al referirse al tema sin necesidad de decir su nombre. Aunque afirmó que no iba a ahondar en la polémica, dedicó cerca de cinco minutos a expresar su postura: “Mi mamá me enseñó que ‘de dama a dama uno no se rebaja' a ese tipo de cosas. Nunca he estado involucrada en un problema mediático y no pienso estarlo”.

Además, reconoció que en algún momento escribió un mensaje relacionado con el tema como respuesta a la indirecta, pero decidió no continuar: “Entrar en conflicto con otra mujer es rebajarme. Desde los valores que me inculcaron, elijo no entrar en ese tipo de dinámicas”.

Por otro lado, Luisa destacó que el título de “Reina” que obtuvo como Señorita César 2022 no solo se debe a su belleza, sino también a "lo que soy intelectualmente y lo que transmito, que es totalmente diferente al chisme y bochinche”.

Finalmente, enfatizó que su enfoque es mantener una actitud positiva, basando su contenido en redes en mensajes de “buenas vibras y energías”. Aunque agradece la experiencia vivida en el Desafío, aseguró que su identidad trasciende su participación en el programa.