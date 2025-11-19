Salió a la luz comentario de Zambrano sobre Kevyn en el Desafío, ¿se confirma rivalidad?

Continúa creciendo la tensión entre Kevyn y Zambrano, y no solo los televidentes lo han notado en los capítulos del Desafío, sino que dentro de las casas también comentan que perciben una rivalidad evidente entre ambos deportistas.

Antes de salir a la pista en el Box Rojo del capítulo 95, Yudisa habló con Deisy sobre el tema. “No sé qué tanta rivalidad tenga Zambrano hacia Kevyn…”, empezó diciendo para abrir la conversación.

Deisy, por su parte, respondió que parece que “no lo quisiera”.



Qué dijo Zambrano de Kevyn en el Desafío

Fue entonces cuando la capitana reveló algo que ocurrió en el Club House y que, según ella, Zambrano dijo sobre el campeón del Desafío The Box 2024: “Si él me hace ‘¡Auh!, ¡Auh!’, yo le digo: ‘chite, perro, corra pa’ allá’”.

El comentario hacía referencia al “¡Auh!” característico de Kevyn, el grito que lanza antes de salir a competir en cada pista y que se ha convertido en su sello personal.



