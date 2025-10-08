Respuesta de Andrea Serna a comentario de Leo desata risas: hasta lo puso nervioso

Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, llamó a las casas de los dos equipos que siguen en competencia y aprovechó para preguntar por el chaleco que recibió Potro de Gamma, a quien antes protegían, pero que ahora se convirtió en el primer blanco de los rosados.

Serna quiso conocer qué sentía el boxeador con esta prenda y este le aseguró que no se tomó personal la sentencia. Luego, Serna comentó que tenían varias opciones de hombres para sentenciar, así que quiso entender la razón de la decisión y se lo preguntó directamente a Leo:

“Leo, ¿por qué dentro de las tres opciones que tenían, fue Potro?”. El participante, con una sonrisa nerviosa, respondió con una de sus frases más características: “Qué difícil situación, manita.” Andrea no se quedó atrás y, le respondió igual: “Sí, manito, me imagino.”

Este momento provocó risas entre los desafiantes, y hasta el mismo Leo terminó riéndose antes de explicar que la decisión fue “estratégica, mirar quién puede sacar a quién y pensar en el futuro a quién se podrá enfrentar.”



