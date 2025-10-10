En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién quedó sentenciada HOY en el Desafío: Juan criticó equipo que armó Yudisa

Quién quedó sentenciada HOY en el Desafío: Juan criticó equipo que armó Yudisa

Tras conocer cuál castigo tendría que cumplir Gamma, Tina entregó el último chaleco del ciclo para una mujer, pero Juan se desahogó con Camilo sobre las jugadas de Yudisa al armar el nuevo equipo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad