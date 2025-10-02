Quién quedó eliminada del 'Desafío': Katiuska y Miryan se ayudaron en la prueba

Cuando empezó la prueba en el Box Negro, en este capítulo 65 del Desafío Siglo XXI, las cinco mujeres se encontraban en la parte superior de la pista desamarrando una escalera que había. Esta las llevaría al primer piso para continuar con el circuito.

Mira también: Camilo pierde chance con Gio por oferta que le rechazó a Omega en el 'Desafío'



Cómo era la prueba en el Desafío a Muerte

Primero bajó Myrian, en seguida Katiuska, tras ellas Manuela, Grecia y Valentina. Todas dieron lo mejor para llegar a la parte del final, en donde había una caja grande llena de piedras. Esta contenía un maletín con unas fichas que debían utilizar más adelante.



Katiuska tomó la delantera, porque fue la primera en encontrar esta caja para seguir en competencia. Cuando vio que su compañera de Omega también estaba lista, entre las dos se ayudaron a pasar un obstáculo. Cada una logró emprender su camino de regreso, mientras las demás desafiantes estaban intentando encontrar el maletín.

En el mismo orden de llegada, así se fueron devolviendo. Al llegar todas las participantes, a la meta, en donde debían sostener una cuerda para no dejar caer una torre que estaban armando, Katiuska es la primera que queda en el top 8 de las mujeres que pasan a la siguiente etapa.

Publicidad

Quién quedó eliminada del Desafío HOY

Posteriormente, Grecia logra devolverle el alma a todos los de Gamma, quienes la acogieron muy bien, pues ella pertenecía antes a Alpha. Después, Valentina logró obtener un cupo para continuar compitiendo. Es decir, que la final estaba estuvo entre Manuela y Miryan.

Mira también: Cuánto lleva Gio con su novia y cómo se veía como militar antes del Desafío

Publicidad

Tras unos segundos después, se conoció que Miryan fue la eliminada. Katiuska no podía creer lo que estaba observando, porque con su compañera de Omega había creado una amistad única. Y lo primero que hizo fue agachar la cabeza al ver que ya no la iba a ver más en la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.