Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Quién quedó eliminada del 'Desafío': Katiuska y Miryan se ayudaron en la prueba

En esta oportunidad, cinco mujeres se enfrentaron en el Box Negro: Manuela, Valentina, Katiuska, Miryan y Grecia, pero una tuvo que decirle adiós al Desafío Siglo XXI. ¿De quién se trató?

