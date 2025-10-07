Quién ganó la prueba del Desafío HOY: el error de un hombre hizo que su equipo perdiera

Mira también: Cómo votar por ganadores del Desafío The Box para verlos competir nuevamente

Cómo fue la prueba contrarreloj en el Box Rojo del Desafío

Fue una competencia contrarreloj. Siete integrantes de cada equipo debían atravesar un tronco de equilibrio llevando bolsas con fichas numeradas, mientras el equipo rival, con balones atados a sogas, intentaba impedir su paso. Una vez todas las bolsas estaban en el otro extremo de la pista, el octavo integrante debía armar en orden consecutivo las fichas del 1 al 62 en un tablero. Al terminar, corría atravesando todo el box para detener el reloj. El equipo con el menor tiempo resultó vencedor.

