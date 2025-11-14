En vivo
Desafío Siglo XXI  / Quién ganó la prueba de HOY en el Desafío: un equipo se desesperó en la definición

Quién ganó la prueba de HOY en el Desafío: un equipo se desesperó en la definición

Alpha, Gamma y Neos se encontraron en el Box Azul para disputarse el pago del arriendo y un equipo estaba en riesgo de ir a Playa Baja. En la pista se requirió de precisión y puntería, pero muchos fallaron.

