Quién ganó la prueba de HOY en el Desafío: un equipo se desesperó en la definición

En el capítulo 94 se vivió la segunda prueba del primer ciclo en esta nueva etapa de tres equipos, con Neos como el recién llegado. Al Box Azul asistieron: Rata y Valentina, Gio y Valkirya de Alpha, de Gamma Tina y Julio, Zambrano y Miryan y de Neos fueron Kevyn y Sofi, Mencho y Cristian. En este Desafío de Sentencia y Servicios era importante tener en cuenta que el valor del arriendo estaba en 30 millones de pesos.

Cómo fue la prueba del Desafío

La Suite Ditu estuvo en juego para el equipo ganador. Además, en la pista se ocultaba una moneda que le daría a uno de los competidores el derecho de ir a la Máquina de Dinero.



Cada participante se lanzó a la piscina, donde encontró una pared colgante que tuvo que escalar para atravesar un orificio. Al salir del agua, cruzó un molinete para saltar a la siguiente piscina y luego subió al segundo piso. Allí, la máquina pagamoneda liberó un balón de 2 kilos, que cada uno llevó nuevamente al punto de partida. Finalmente, tuvieron que lanzar el balón para que atravesara tres arcos sin derribarlos y quedara ubicado en una canal. El equipo que ubicó primero sus cuatro balones se quedó con la victoria.



Quién ganó la prueba

En este Box Azul, varios competidores sufrieron en la definición, especialmente Miryan, Zambrano, Gio y otros, que tuvieron dificultades para acertar los lanzamientos, generando tensión y retrasos.

Finalmente, el equipo que logró mantener la calma y dominar la puntería fue Alpha, que se quedó con la victoria. En segundo lugar entró Neos, mientras que Gamma terminó en la última posición.

Al cerrar la jornada, Gamma decidió no pagar el arriendo e ir a Playa Baja.



