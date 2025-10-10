Qué le pasó a Katiuska en el Box Azul del ‘Desafío’: quedó paralizada y Rata se desesperó

Durante el capítulo 71 del Desafío Siglo XXI, Katiuska, capitana de Omega, encendió las alarmas en la pista y entre sus compañeros al tardar más de lo habitual en cruzar la segunda piscina del Box Azul.

Desde la casa, Eleazar preguntó si ella tenía miedo al agua al verla detenerse y respirar con dificultad, mientras que Rata, desde la pista, le gritaba desesperado: “¿Qué pasó, Kati?”

La barranquillera logró terminar la prueba y, aunque Omega no consiguió la victoria, al final explicó lo ocurrido: “Casi me ahogo, te lo juro. No paré por amor al arte, pero cuando me caí ahí abajo tragué agua, me aturdí, seguí y fui descansando en los estribos… pero casi me ahogo”.

Más tranquila, bromeó con su compañero Zambrano y le dijo: “¿Cómo me vas a consentir hoy con la comida?”, a lo que Rata le respondió entre risas que el premio sería la sorpresa de Mafe Aristizábal para el equipo.

VIDEO ACÁ:

Cómo fue la prueba del Box Azul

La prueba, realizada por relevos, exigía fuerza, precisión y trabajo en equipo. Los desafiantes debían cruzar una estructura metálica, lanzarse a la piscina y superar los obstáculos dentro del agua. Luego, caminar sobre una barra en equilibrio, saltar a otra piscina, subir por los estribos hasta el segundo nivel, tomar un boomerang y deslizarse por el tobogán para regresar al punto de lanzamiento.

El objetivo final era derribar con el boomerang un balón de dos kilogramos ubicado a más de cuatro metros de altura. El primer equipo en tumbar los cuatro balones se quedaría con la victoria.

