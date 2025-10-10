En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Katiuska en el Box Azul del ‘Desafío’: quedó paralizada y Rata se desesperó

Qué le pasó a Katiuska en el Box Azul del ‘Desafío’: quedó paralizada y Rata se desesperó

La capitana de Omega preocupó a sus compañeros porque tardó en superar un avance del Box Azul. Al final le contó a su equipo que tragó agua y que se sentía ahogada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad