Karen tiene una fuerte caída en el Box Rojo: Se golpea la cara con una barra de equilibrio

En medio del Desafío de Sentencia y Servicios, en el cual se están enfrentando los equipos Pibe y Tino, Karen sale a la pista para verse la cara con Natalia, quien en el pasado fue su compañera de equipo, para luchar por uno de los puntos que están en juego dentro del Box Rojo.

Cabe destacar que en esta prueba la lluvia es bastante fuerte, lo cual causa que la barra de equilibrio no solo esté resbalosa para los participantes, sino que además todo esté más tensionado entre los rivales, ya que ninguno quiere un choque.

No obstante, durante su encuentro con Natalia, justo cuando intentaba lograr su punto, Karen no aguanta y termina cayendo, sin embargo, su rostro es el que termina más golpeado, razón por la que Andrea Serna no puede evitar sorprenderse y preocuparse con el impacto de la participante, quien decide continuar como si nada.

Karen se quebró ante la posibilidad de salir del Desafío

Luego de recibir el llamado de Andrea Serna y de enterarse que tan solo quedaba una hora para que se venciera el plazo para que llegaran los exparticipantes a La Ciudadela del Desafío 2024, Karen se mostró muy preocupada; por lo que sus compañeros intentaron darle aliento y le pidieron tener la esperanza hasta que el tiempo se acabe totalmente.

Karen se arrepintió con Santi en el Desafío

Karen aprovechó un momento de relajación en la casa roja para confesarle a Karoline que se sentía arrepentida de haber hablado de más de Santi cuando compartió equipo con él en el Desafío 2024. Según expresó, el Súper Humano le hizo darse cuenta de su error en la noche anterior, cuando le dijo que le había dolido mucho ver la forma en la que ella expresaba antes de su salida de La Ciudadela.

Dinero que Karen le dará a Olímpico en el Desafío

Karen se encargó de llamar a Olímpico, a quien le confesó que lo honra y admira, además de que lo consideraba como un "teso", para luego decirle que si ganaban juntos la Gran Final de esta edición de los 20 años ella le daría un total de 60 millones de pesos.