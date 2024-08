Cómo le gustan las mujeres a Santi y los hombres a Guajira: Los desafiantes respondieron sin tapujos

En el capítulo 88 del Desafío 2024, el 'Pibe' Valderrama y el 'Tino' Asprilla abandonaron la Ciudadela y dejaron encargados a dos capitanes, en el caso del equipo rojo los elegidos para cargar con esta responsabilidad fueron Santi y Guajira, quienes posteriormente hablaron de lo que les atrae y buscan en una pareja.

Santi del Desafío revela qué busca en una mujer

Mientras los Súper Humanos estaban reunidos en el comedor, Karen le preguntó al paisa cómo era su prototipo de chica, y él, sin pensarlo, respondió: "Que sea delicada y muy femenina y físicamente no debe tener mucho ni muy poco, normal, yo tampoco soy de exuberancias".

Acto seguido, Guajira le preguntó por el tono de piel que le atraía y este dijo: "Me gustan así, las morenitas, como canelitas", y mientras la exparticipante del Desafío The Box 2023 coqueteaba en forma de broma con Santi, Olímpico aprovechó el momento para señalar los brazos de su compañera y comentar que se tintura los vellos. Esto causó risas entre los demás.

Guajira dice cómo le gustan los hombres

Por otra parte, guajira respondió la misma pregunta y fue contundente: "Me derrito por un negro, yo conozco el cielo y es negro. Que sepa bailar, si no sabe puede tener todo, pero no me gusta". En este momento, Karoline interviene para revelar que Kevyn es un gran bailarín.

El joven se una a la conversación y los demás comentan que creen que el tipo de mujeres que le atraen son físicamente similares a Natalia, es decir, "voluptuosas", pero él se adelanta y le dice a su compañera que se equivoca, que en realidad le gustan como ella, en forma de coqueteo.

