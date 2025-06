La más joven de la competencia… pero con más kilómetros recorridos que muchos adultos. Yudisa es una promesa olímpica que corre con humildad, se lanza con coraje y piensa con claridad. No tiene poses, tiene potencia. No tiene excusas, tiene enfoque. Es la prueba viviente de que el talento del deporte base puede llegar lejos

Motivación en el juego

El Desafío es su gran salto fuera de la pista. Quiere superar sus propios miedos, aprender, crecer y demostrar que una atleta disciplinada, sensible y con fe puede conquistar cualquier terreno, no solo la pista de atletismo. Aquí corre por ella… y por todos los que aún no han sido vistos.

Lo que la hace única

Publicidad

Campeona nacional y sudamericana en heptatlón Entrena desde los 11 años con mentalidad profesional Sencilla, dedicada, resiliente y con gran sensibilidad emocional Espiritual, centrada y con fuerte vocación social Tiene el corazón puesto en su familia y el futuro en sus pies

Dato curioso

Publicidad

Yudisa representa a la nueva generación de atletas invisibles: talento puro sin pantalla, que se entrena con esfuerzo y quiere ser escuchado. Es ideal para campañas de empoderamiento juvenil, deporte base y visibilidad femenina.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.