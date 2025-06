Una mujer de carácter fuerte, paso firme y corazón gigante. Atleta, madre, empresaria y competidora con más de 17 podios en OCR, Miryan no se esconde, no se quiebra y no se calla.

Llega a El Desafío con la meta de visibilizar a las mujeres que se reconstruyen todos los días… Con hijos en brazos y sueños entre ceja y ceja.

Motivación en el juego

Quiere demostrar que una madre joven también puede ser una líder poderosa. El Desafío es su plataforma para potenciar su marca personal, profesionalizarse en el deporte y probar que ninguna meta es inalcanzable cuando se tiene hambre de vida.

Lo que la hace única

Más de 17 podios en OCR (categorías élite y por edad). Practica OCR, crossfit, trail running, funcional y voleibol. Auténtica, divertida, con sentido del humor filudo y fuerte liderazgo. Fundadora de Freseate, su negocio de postres artesanales. Se expresa con claridad, frontalidad y sin filtros.

Miryan representa a la nueva mujer colombiana: madre joven, luchadora, deportista y emprendedora. Conecta con audiencias que valoran la autenticidad, el esfuerzo y las historias reales de superación.

