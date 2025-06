Una mujer del llano con disciplina de atleta y temple de reina. Camila no solo representa la belleza de su tierra, también su fuerza, su voz y su cultura. Bailadora profesional de joropo, abogada de carrera y mujer decidida a demostrar que las llaneras no se rinden ni se callan.

Motivación en el juego

María C llega al Desafío para enfrentarse a su mayor reto personal: salir de su zona de confort y desafiarse a sí misma en todos los niveles. No vino a posar… vino a competir. Quiere mostrar que el empuje del llano no es cuento, es carácter, es coraje, es agilidad.

Lo que la hace única

Profesional del derecho con especialización. Reina internacional del joropo y modelo con marca personal en redes. Agilidad, fortaleza mental y resistencia como armas principales. Transparente, valiente, impulsiva… pero siempre auténtica. Se emociona con lo pequeño, pero se enfrenta a lo grande.

Dato curioso

María C ya tiene una comunidad que la sigue desde el mundo del folclor y la representación cultural. Ahora quiere conquistar al país mostrando su versión más ruda y competitiva. Del escenario al Desafío: su transformación será un espectáculo.

