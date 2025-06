Un salvavidas que no solo salva vidas… También está decidido a cambiar la suya. Julio es resistencia pura, espíritu noble y energía explosiva. Es el tipo de competidor que no grita: demuestra. Que no se quiebra: se supera.

Motivación en el juego

Desde niño soñó con estar en El Desafío mientras lo veía junto a sus abuelos. Hoy lo cumple con un objetivo claro: sacar a su madre de trabajar y montar su propio hotel y gimnasio. El Desafío es más que una meta… Es su promesa personal hecha realidad.

Lo que lo hace único

Practica crossfit, OCR, natación, running y parkour. Alto nivel de resistencia física y mental. Improvisa, canta y tiene gran creatividad escénica. Muy sociable, empático y espiritual. Cree en Dios, el universo y el poder de la energía interior.

Julio es el ejemplo de que desde un municipio pequeño y con recursos limitados, también se puede llegar lejos. Tiene la historia del “self-made hero” con alma de guerrero y corazón de hijo agradecido.

