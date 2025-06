Un competidor completo. Físico poderoso, mentalidad inquebrantable y una historia marcada por liderazgo y superación. Lo llaman “Capi” desde que lo compararon con el Capitán América… y no es casualidad: en el gimnasio, en la pista o en el juego, siempre lidera.

Motivación en el juego

Viene por todo: por su sueño de tener una cadena de gimnasios, por su familia… Y por Juliana, su hermana, a quien no ve hace años. Compite con la energía del que ya venció obstáculos personales… Y no le teme a los nuevos. El Desafío no es una oportunidad, es parte del plan.

Lo que lo hace único

Campeón PowerFit Games 4 años consecutivos y de competencias de élite como MMA Games y Guerra de Comandos. Practica entrenamiento híbrido, pesas, running y boxeo. Sociable, líder por naturaleza y con gran capacidad de inspiración. Su punto fuerte es la mente: aguanta presión, controla emociones y no se quiebra. Emotivo en lo familiar, pero impasible en la competencia.

Juan es un personaje hecho para escalar: carismático, con logros comprobados, conexión emocional fuerte y mentalidad de marca.

