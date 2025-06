Una mujer con presencia, voz propia y la inteligencia emocional para mantenerse firme en cualquier tormenta. Grecia mezcla elegancia con fuerza mental. Tiene la capacidad de sobresalir en cámara, competir en la pista y ganarse al público sin filtros. No se esconde, no se quiebra. Y no pasa desapercibida.

Motivación en el juego

Desde pequeña soñó con estar en el Desafío. Hoy ve esta oportunidad como parte de su checklist de vida. Quiere mostrarse real, competitiva y convertirse en referente nacional tanto en el entretenimiento como en el emprendimiento. Sabe que el Desafío puede abrirle puertas… y ella ya está lista para cruzarlas.

Lo que la hace única

Ingeniera industrial con proyección empresarial. Experiencia como modelo de pasarela y presentadora en vivo. Competidora en juegos universitarios (ASCUN) en tenis. Disciplinada, empática, divertida y con capacidad de adaptación. Carismática en cámara, segura de sí misma, emocionalmente estable.

Dato curioso

Grecia representa a la mujer profesional que también es imagen, que puede con el deporte, los negocios y las cámaras. Su autenticidad es su mejor estrategia: dice lo que piensa y se mueve con propósito.

