Una mujer que combina ciencia, energía y emoción. Dani no solo trabaja con sonrisas, también las provoca: es alegre, intensa, sensible y explosiva en competencia. Entrena duro, crea contenido con pasión y no conoce la palabra “miedo”.

Motivación en el juego

Desde niña soñaba con estar en el Desafío junto a su hermana melliza. Hoy lo cumple para representar a su familia, probarse a sí misma y usar la experiencia como trampolín profesional y personal. Viene a ponerle cuerpo, mente y corazón a cada etapa del juego.

Lo que la hace única

Practica crossfit, running, gimnasio, danza… y nunca le dice no a un reto físico. Comprometida con su profesión y con su sueño de tener su propio consultorio. Espontánea, emocional, positiva y muy competitiva. Tiene un emprendimiento de joyería en oro laminado. Cree en la conexión con el otro, en la familia y en el poder de la resiliencia.

Dato curioso

Dani representa a miles de mujeres jóvenes que luchan por construir su futuro con disciplina, corazón y autenticidad. Es profesional, soñadora, emocional… y tiene lo que se necesita para ser una figura aspiracional con sabor real.

