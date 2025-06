Un hombre que lleva cuatro años preparándose para este momento. Cam es más que un competidor: es un ejemplo de disciplina, propósito y transformación. No se rinde, no improvisa, y no acepta el “no puedo” como opción. En él se mezclan la fuerza física con la mentalidad de acero.

Motivación en el juego

Camilo quiere demostrar que los límites solo existen en la mente. Su misión no es solo ganar, sino mostrar que se puede construir un camino con propósito, vencer las carencias y devolverle a su familia la vida que se merece. El Desafío es su vitrina… Pero su visión va mucho más allá.

Lo que lo hace único

Es modelo y atleta con medallas en running y OCR. Tiene formación en actuación y habilidades en comunicación. Busca convertirse en referente de desarrollo personal y resiliencia. Lleva en su corazón una historia familiar de sacrificio que lo impulsa cada día. Carismático, competitivo y profundamente humano.

Camilo tiene todos los elementos para convertirse en un referente

