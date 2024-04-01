Lina es una mujer que desde temprana edad ha demostrado su pasión y determinación en el deporte. Comenzó su viaje deportivo a los 6 años entrenando natación y representando al Valle de los 8 hasta los 14 años. Más tarde, exploró otras disciplinas como el patinaje y el baloncesto, antes de encontrar su verdadera especialidad en el acondicionamiento físico, donde ha desarrollado una agilidad impresionante. Pero la determinación de la desafiante no se limita al ámbito deportivo; también es una emprendedora intrépida.

Con valentía, viajó a Estados Unidos para trabajar como mesera y recaudar fondos suficientes para solidificar su empresa de confección de vestidos de baño en Colombia. Este espíritu emprendedor la ha llevado a enfrentar momentos difíciles, convirtiéndola en una verdadera luchadora.



Su vida está llena de amor y admiración por tres personas especiales: su hermano Sebastián, quien vive en Maryland, USA, y es su gran inspiración; su hermano menor, Daniel, de 6 años, quien es su alegría; y su madre, Yamile, quien la ha apoyado incondicionalmente en todas sus ideas, tanto personales como empresariales.

Instagram: linahz02

TikTok: linahernandez8

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.



¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego?

Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales.

Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.



¿Los colombianos del común participarán?

Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos; por lo que habrá un Desafiante de la Semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias. Se sabe que se recibieron 20 mil inscripciones para 32 cupos y una sorpresa.

¿Quién es la Anfitriona del Desafío 20 años?

María Fernanda Aristizábal dejó en alto al país en Miss Universo 2022, concurso en el que destacó por su carisma. Luego de su etapa como reina, se le abrieron todas las puertas para seguir enamorando al público con su talento. En la actualidad es modelo, empresaria y le gusta mantener un estilo de vida alejado de los prejuicios.

Tiene rutinas saludables. Hace pilates, practica la mediación, aconseja cuidarse, pero no llevar todo al extremo y menos dejarse influenciar por las redes sociales. Los televidentes pueden verla a partir del 1 de abril como anfitriona del Desafío 2024, en donde hace dupla con la experimentada Andrea Serna.

